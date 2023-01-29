Кто не сдал, тот не летит. Клиентов «Победы» ждёт экзамен по правилам безопасности перед каждым полётом

Авиакомпания «Победа» придумала новый способ обезопасить пассажиров своих рейсов.

Учитывая, что многие из них невнимательно слушают инструктаж по безопасности, а некоторые даже не конспектируют его, отныне всем желающим совершить перелёт придётся сдать экзамен ещё в аэропорту.

Экзамен необходимо будет сдать на стойке регистрации не менее чем за 30 минут, но и не более, чем за 60 минут до начала посадки. Для экзаменации задействуют компьютер на стойке, а там, где это невозможно (например, в региональных аэропортах, которые ещё не электрифицированы), пассажирам выдадут бумажные билеты.

В пресс-службе компании сообщили, что чрезвычайно серьёзно относятся к вопросам безопасности. Исходя из заботы о пассажирах, тех из них, кто провалил экзамен и не успел на пересдачу (две платных попытки), не допустят к полёту.

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