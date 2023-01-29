 

Кто не сдал, тот не летит. Клиентов «Победы» ждёт экзамен по правилам безопасности перед каждым полётом

29.01.2023, 17:33, Разное
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Авиакомпания «Победа» придумала новый способ обезопасить пассажиров своих рейсов.

Учитывая, что многие из них невнимательно слушают инструктаж по безопасности, а некоторые даже не конспектируют его, отныне всем желающим совершить перелёт придётся сдать экзамен ещё в аэропорту.

Экзамен необходимо будет сдать на стойке регистрации не менее чем за 30 минут, но и не более, чем за 60 минут до начала посадки. Для экзаменации задействуют компьютер на стойке, а там, где это невозможно (например, в региональных аэропортах, которые ещё не электрифицированы), пассажирам выдадут бумажные билеты.

В пресс-службе компании сообщили, что чрезвычайно серьёзно относятся к вопросам безопасности. Исходя из заботы о пассажирах, тех из них, кто провалил экзамен и не успел на пересдачу (две платных попытки), не допустят к полёту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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