 

Журналист FAZ – нельзя подчинять западную стратегию только интересам Украины

29.01.2023, 17:24, Разное
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Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолёты, считает ответственный редактор раздела внешней политики немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе. Однако, по его мнению, сначала союзникам Киева следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя танки, которые он получит от Запада. Нельзя согласовывать западную стратегию только с интересами Украины, настаивает журналист.


AP

Одна из особенностей западных поставок оружия Украине в первые несколько месяцев заключалась в том, что сначала западные страны дожидались эффекта от новых систем, пишет ответственный редактор раздела внешней политики немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе.

В вопросе с поставками танков этот принцип был смягчён, поскольку решение по боевым танкам было принято, когда боевые машины пехоты ещё не были поставлены.

С военной точки зрения это имеет смысл: ключевой момент тут состоит в участии в боях связанных между собой вооружений. Однако это не уменьшает часто упоминаемый риск развития конфликта, предостерегает автор статьи.

Тот факт, что американский президент, объявляя о поставке танков Abrams, прямо отметил, что этот шаг не следует понимать как угрозу в адрес России, показывает, что колебания Байдена имели под собой не только технические и логистические причины, подчёркивает внешнеполитический редактор Frankfurter Allgemeine.

Проблема возникает, конечно, и со всеми другими видами вооружений, которые могут быть использованы для повышения боевой мощи Украины. Неудивительно, что Киев теперь требует боевые самолёты, считает автор статьи. Участвующая в конфликте страна хочет получить всё, что поможет ей на поле боя. Тем не менее Западу следует сначала понаблюдать за тем, какой эффект будут иметь поставки танков и как они проявят себя на передовой. Ожидаемые наступления, в которых они должны быть использованы, ещё даже не начались.

Нельзя согласовывать западную стратегию только с интересами Украины, настаивает журналист издания. По его мнению, это всегда было недостатком части немецких дебатов. Неудивительно, что теперь председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн оказалась первой, у кого возникли проблемы с аргументацией, заключает Николас Буссе.

 


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