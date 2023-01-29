Папа Римский призывает к миру между Израилем и палестинцами

Папа Франциск призвал к миру на Святой Земле после вспыхнувшего там насилия и гибели людей. Он сказал, что новости со Святой Земли даются ему тяжело.

Папа Франциск призвал к миру на Святой Земле после вспыхнувшего там насилия и гибели людей. Он сказал, что новости со Святой Земли даются ему тяжело.

Спираль смерти, которая растет с каждым днем, по словам понтифика, препятствует миру и доверию между израильским и палестинским населением. Он отметил, что за последний год многие палестинцы были убиты израильской армией.

Папа Франциск призвал свое правительство и мировое сообщество на площади Святого Петра (Ватикан) искать пути для мира.