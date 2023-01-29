 

На Apple подали в суд за хранение данных пользователей iPhone

29.01.2023, 16:39, Разное
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На американскую компанию Apple подан иск за хранение данных пользователей iPhone. Об инциденте сообщило издание The Register.

Согласно иску, Apple обвиняется в сборе данных пользователей iPhone, несмотря на то, что настройки конфиденциальности заблокированы.

Компания записывает личные данные и действия юзеров, даже если в настройках те указали, что не хотят делиться этой информацией. Джулия Сима, истец, утверждает, что этот массив данных Apple собирает для того, чтобы заработать потом деньги.

Компания Mysk также предоставила независимое исследование, которое показало, что Apple отслеживает данные пользователей, даже если владелец iPhone запретил их сбор. В жалобе также утверждается, что Apple отслеживает, что пользователи ищут App Store и сколько времени они там проводят, на какую рекламу они кликают и как ее просматривают.

Apple пока не ответила на жалобу.


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