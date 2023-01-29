 

В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО

29.01.2023, 16:30, Новости дня
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Запад намерено растягивает поставки технике НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, сообщил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, информирует РИА «Новости».

По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.

«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.

Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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