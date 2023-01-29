Канцлер Германии Шольц заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» еще продолжается

Расследование подрывов на трубопроводе «Северный поток» все еще продолжается, предположения о виновных могут быть объявлены только тогда, когда будут доказательства, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц отметил, что взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. По его словам, в таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. «Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем», – добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

По его словам, «спекуляции здесь ни к чему не приведут». «Мы должны придерживаться фактов – особенно в такие неспокойные времена. Мне остается только напомнить вам об ударе двумя ракетами по Польше в ноябре, в результате которого погибли два мирных жителя. Там мы тоже сначала расследовали инцидент, а не делали поспешных обвинений. Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины», – сказал Шольц.

«Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждем результатов расследования», – заключил канцлер ФРГ, отметив при этом, что, по его мнению, в ситуации с ракетами в Польше ответственность лежит на российской стороне из-за конфликта на Украине.

В начале осени прошлого года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.

В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет.

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