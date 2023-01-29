 

Французы пожаловались на необходимость экономить на горячей воде

29.01.2023, 16:30, Новости дня
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Во Франции жителям приходиться экономить на коммунальных услугах из-за резкого роста тарифов на газ, информирует France 3.

Телеканал сообщает, жителям ЖК Amouroux в Тулузе приходится отказываться от горячего душа, поскольку цены на коммунальные платежи подскочили в три раза, передает РИА «Новости».

Одна из жительниц комплекса рассказал в интервью, что приучает детей к прохладному и очень короткому душу. По ее словам, экономия горячей воды – это единственный способ сократить расходы, который у нее есть на 60 квадратных метров. Она также рассказала, что счет за коммуналку вырос со 140 до 400 евро в месяц.

Ранее сообщалось, что из-за роста коммунальных расходов в британских пабах и ресторанах вместо электричества стали чаще зажигать свечи, а бассейны рекомендуют клиентам принимать душ дома.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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