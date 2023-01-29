Курорт Baros Maldives: 7 причин выбрать для романтического путешествия этот остров на Мальдивах

Райские будни

В этом году островному бутик-курорту Baros исполняется 50 лет, однако он очень молод душой, свеж и отремонтирован, а гости здесь – преимущественно молодые пары без детей. Сюда можно добраться на скоростном катере от международного аэропорта Мале, всего через полчаса поездки с ветерком оказавшись в скрытом от посторонних глаз тропическом мире. Среди 75 вилл курорта есть пляжные и надводные, но мы рекомендуем вам выбрать именно Water Pool Villa: пребывание на ней делает райскими даже будни, потому что в этом очаровательном дизайнерском домике вас никто не потревожит, а обслуживание будет совершаться вообще незаметно – словно джинном из волшебной бутылки. К каждой вилле приставлен свой батлер, который решит для вас любые задачи – от простых вроде шампанского в номер до самых трудновыполнимых.

Виллы категории Water Pool

Полная приватность

Baros Maldives входит в сеть Small Luxury Hotels of The World, так что все на острове, как кажется, функционирует только ради вас двоих. Можно плавать в своем бассейне и загорать на террасе хоть голышом. И даже та часть лагуны, в которую вы спускаетесь по лесенке, практически не просматривается из соседних вилл, а уж тем более с берега. На морском раздолье можно плавать с маской или во время отлива по воде пройти, держась за руки, до крошечного островка из белоснежного песка. Конечно, более сложнопостановочные развлечения требуют присутствия персонала – но разве вам кто-то сможет помешать наслаждаться друг другом во время парной процедуры в спа или на палубе лодки, плывущей в закат?

Water Pool Willa

Свадьба посреди лагуны

Стоящая в воде дощатая платформа Piano Desk – уникальное по своей романтичности и фотогеничности место. Ее могут украсить цветами и праздничным декором, чтобы провести церемонию бракосочетания или обновления брачных клятв. Во время невыразимо прекрасного завтрака посреди волн можно сделать предложение или отметить важную для вашей пары годовщину. А знаменитый мальдивский закат, проведенный на Piano Desk с шампанским и канапе с икрой, займет топовую позицию не только в ваших воспоминаниях, но и в соцсетях. Если вы планируете устроить здесь именно свадьбу, вас будет ждать гора подарков, ритуал совместной символической посадки деревьев, спа-процедуры для двоих, шикарный торт, свадебный сертификат и завтрак с шампанским на вилле поутру. Отель гарантирует: ваш праздник пройдет идеально!

Подготовка к свадебной церемонии на Piano Desk

Любовь под парусом

Круиз на закате входит в свадебный пакет, но вы вполне можете отправиться в это романтическое путешествие и без всякой свадьбы. Кстати, традиционное мальдивское парусное судно дони, которое примет вас на борт, – идеальное место для предложения руки и сердца. Во время плавания вы будете себя чувствовать словно арабские шейхи, которых катают, поят, угощают, в то время как вы возлежите на огромном матрасе на палубе, купаетесь или позируете перед объективом (лодка Nooma, надо сказать, невероятно фотогенична). Внутри лодки оборудована спальня с душем и кондиционером, там же вам предложат эксклюзивные спа-процедуры для двоих, в одной из трех национальных традиций. Мальдивская программа включает глубоко расслабляющий массаж с натуральным кокосовым скрабом, ланкийская – питательное обертывание и целебный массаж, а индийская – ритмический массаж абхьянга и широдару. Вечером, когда вы остановитесь в лагуне под звездным небом, ваш дворецкий подаст вам изысканные кушанья, приготовленные личным шеф-поваром в мальдивском, ланкийском или индийском стиле.

Круиз на лодке NoomaУжин для двоих на песчаной косе в лагуне

Гастрономическое наслаждение

Рано или поздно рай только для двоих тоже захочется разбавить какими-то новыми впечатлениями и социальной активностью. Для этого на острове есть три ресторана и бара, получивших множество международных наград. Главная гастрономическая точка – культовый мишленовский ресторан Lighthouse, куда специально приезжают поужинать даже из других отелей и из Мале. Его шеф-повар Натиф предлагает как классические, так и экзотические блюда из свежайших морепродуктов и лучшего мяса, сдобренные местными специями и при этом соответствующие последним мировым тенденциям высокой кухни. На втором этаже «маяка» находится бар, где подают тоже очень трендовые авторские коктейли. В ресторане Cayenne можно красиво позавтракать или сходить на ужин для разнообразия – там предлагают комфортную, понятную и очень изобильную еду, в том числе на гриле. А меню пляжного кафе Palm Garden, находящегося под сенью пальм, заточено под легкий необязательный ланч с салатами, бургерами и освежающими напитками.

Остроконечное здание культового ресторана Lighthouse видно не только из соседнего Cayenne, но и за несколько километров от островаЛанч в кафе Palm Garden

Любовь к себе

Даже в романтическом дуэте каждый из вас – отдельный самостоятельный человек со свойственной каждому нормальному индивидууму любовью к себе и с личной тягой к самосовершенствованию. Утолить ее можно в спа-центре на приятнейших процедурах, которые проводят высококлассные сертифицированные специалисты, а также на йога-сессиях, проходящих на «палубе» ресторана Lighthouse в тот час, когда еще не наступила жара. Медитации и прогулки по тропическому лесу тоже в немалой степени способствуют здоровому взаимодействию с внутренним «я», тем более что тишину вокруг вас могут нарушить только лишь пение птиц и шелест волн.

Вечером – ресторан, утром – площадка для йогиВ спа-центре курорта

Контакт с океаном

Отель Baros – гордый обладатель одного из самых красивых и богатых домашних рифов на Мальдивском архипелаге. Вдоль него можно вдвоем плавать бессистемно, просто наблюдая за подводными обитателями всевозможных видов, форм и цветов, и эти яркие совместные впечатления вы еще долго будете вспоминать друг с другом и описывать друзьям. Но куда более интимным и сближающим вас моментом станет Baros Eco Explorer – исследование океанской флоры и фауны под руководством морского биолога и создание новой жизни. В целях сохранения уникальной природы для будущих поколений уже который год на Мальдивах занимаются высадкой новых кораллов, причем в «Коралловой мастерской» Baros это делают немного по-своему. Живые кусочки кораллов, предназначенные для выращивания, не кучно крепят к решетке, опускаемой на дно, а по одному фиксируют в тяжелом известковом кубе, который потом размещается в подводном саду лагуны. Отчеты о росте с фотографиями вашего собственного коралла вам будут присылать регулярно, и этот малыш станет милым и суперэкологичным символом вашей любви.

Наблюдать за морскими обитателями также можно из прозрачного каноэДайвинг – погружение с аквалангом для подготовленных