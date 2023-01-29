“Дышать было все тяжелее”: 85-летнего Дроздова с переломанными ребрами увезли в реанимацию

Тревожные новости рассказал сосед телеведущего художник Константин Мирошник. По словам приятеля, все случилось еще около недели назад. Николай Дроздов возвращался с работы домой и неудачно упал – поскользнулся на выходе из машины. Это случилось всего в нескольких метрах от подъезда, и вероятно, именно поэтому ученый решил не обращаться к медикам, а просто пошел домой.

Однако с каждым днем 85-летнему Николаю Дроздову становилось все хуже. Через пару дней телеведущий сам вызвал себе скорую помощь, и его увезли сразу в реанимацию. Оказалось, что во время падения мужчина сломал себе сразу восемь ребер.

“Ребра вдавились, поэтому у него были очень сильные боли, кашель. Ему дышать было все тяжелее и тяжелее”, – цитирует Мирошника телеканал “360”.

В настоящее время Николай Дроздов находится под постоянным наблюдением врачей, а живет только на обезболивающих. Несмотря на критичность ситуации, телеведущий сохраняет оптимизм и бодрость духа. Константин Мирошник уверяет, что созванивается с приятелем каждый день. По словам художника, Дроздов надеется на выздоровление, уже “травит” анекдоты и планирует новые путешествия.

Впрочем, до полного восстановления еще далеко. Ближайшую неделю телеведущий проведет в больнице, затем потребуется еще минимум пару месяцев, чтобы переломы срослись, а кости окрепли, пишет “Царьград”.