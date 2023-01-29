 

Тест: отгадайте фильм с Лановым по кадру

29.01.2023, 16:12, Разное
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За свою творческую карьеру артист появился во многих знаковых фильмах – “Офицеры”, “Война и мир”, “Анна Каренина”. Кстати, в последнем он снялся вместе с бывшей женой Татьяной Самойловой. Статный красавец с проникновенным голосом был обласкан и вниманием режиссеров, и женщин.

Василий Лановой дебютировал в кино еще во время учебы в “Щуке”, его первым фильмом стал “Аттестат зрелости”. Но настоящая народная любовь пришла к нему после выхода на экраны ленты “Алые паруса”.

Проверьте себя: хорошо ли вы знаете фильмы с Василием Лановым?


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