 

“Серьезное повреждение”: врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание

29.01.2023, 16:12, Разное
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Начало года выдалось для балерины насыщенным. Сразу после праздника танцовщица отправилась на Мальдивы, где провела прекрасный отпуск в окружении красивой природы и яркого солнца.

Вернувшись в Москву, Анастасия Волочкова с размахом отметила день рождения, дала несколько интервью и приняла участие в новом шоу Алены Жигаловой. Правда, как оказалось, не все так гладко в жизни балерины. В личном блоге звезда поделилась, что последнее время испытывает проблемы с ногой, поэтому сразу по прилете отправилась в Центр спортивной медицины, где врачи диагностировали ей серьезное повреждение сустава.

Для восстановления Анастасии Волочковой придется пройти большое количество процедур. Плюс ко всему, медики посоветовали износившей рабочий орган танцовщице воздержание от спортивных нагрузок.

“Оказалось, что у меня серьезное повреждение сустава и необходимо большое количество процедур для восстановления”, – призналась балерина.

Правда, она смогла продержаться без занятий всего неделю. Накануне Анастасия Волочкова все же провела тренировку, несмотря на запрет врачей. “Выходя из зала, я еще раз убедилась в том, что лучшее для меня лекарство-это балетный зал, сцена, зрители, овации, цветы и дети”, – заявила Волочкова.


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