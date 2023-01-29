 

BFM – Германии и Франции пора искать дипломатического урегулирования конфликта на Украине — пока он не перерос в третью мировую

29.01.2023, 16:03, Разное
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Французский адвокат Арно Кларсфельд в эфире BFM TV высказался против поставок тяжёлых танков из Франции и Германии на украинский фронт. По его мнению, двум ключевым странам Евросоюза необходимо найти дипломатическое решение конфликта, потому что Украина может победить только при вовлечении НАТО, что развяжет третью мировую войну.

АРНО КЛАРСФЕЛЬД, адвокат: На Украину напали, так что правильно, что Европа и Соединённые Штаты помогают ей себя защитить. Что касается тяжёлых танков, я был против того, чтобы Германия, которая убила несколько миллионов советских граждан и большое число русских, отправляла эти танки на украинский фронт. НАТО должно было избавить Германию от необходимости отправлять эти танки. Теперь Франции сложно дистанцироваться от Германии, если от Франции потребуют послать танки. Но президент Республики может для вида сказать да и найти предлог, чтобы их не отправлять.

Но моё мнение таково, что Франция и Германия должны сейчас попытаться найти средства, чтобы прийти к дипломатическому решению этого конфликта и не дать ему превратиться в третью мировую войну. Потому что я считаю, что у Украины нет никаких шансов на победу, потому что русских в три раза больше и они такие же фанатичные, как и украинцы. Им кажется, что в Донбассе они воюют на своей территории. Так что единственная возможность для победы Украины вовлечь в войну НАТО, что приведёт к третьей мировой войне.

Европа уже совершала самоубийство дважды: во время Первой мировой войны и снова во время Второй мировой войны. Так что нужно сделать всё возможное, чтобы население Европы избежало третьей мировой войны, которая будет проходить не на американской земле, а на европейской.

Дата выхода в эфир 28 января 2023 года.


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