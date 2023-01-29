Politico – американские чиновники подталкивают Пентагон к поставкам Киеву истребителей

Некоторые из американских официальных лиц незаметно продвигают идею одобрения отправки на Украину истребителей F-16, пишет Politico. Как передаёт издание, в США обеспокоены способностью Украины защищать своё небо от современных российских самолётов и считают, что стране необходимы более современные воздушные суда на замену парку советских аппаратов. При этом некоторые ответственные лица не считают поставку истребителей насущной необходимостью, отмечается в статье.



AP

Ряд американских чиновников военного ведомства незаметно подталкивает Пентагон к одобрению отправки на Украину истребителей F-16, пишет Politico со ссылкой на неназванные источники. По словам представителя Министерства обороны и двух других людей, участвовавших в обсуждениях, на фоне подготовки Киевом весеннего наступления кампания внутри Министерства обороны за поставки истребителей набирает обороты.

«Я не думаю, что мы против», — заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны, говоря о F-16, подчеркнув, однако, что окончательного решения ещё не принято. По его словам, для получения истребителей Украине предстоит обозначить, что они являются для неё главным приоритетом. Пока же Пентагон сосредоточен на предоставлении Киеву мощностей, представляющих более насущную необходимость.

Тем не менее самолёты, возможно, скоро выйдут на первое место, пишет издание. В последние дни Киев возобновил просьбы о поставке современных истребителей, а украинские чиновники рассказали СМИ о ведущихся с Вашингтоном переговорах об их поставке. «Нам нечего объявить относительно F-16», — прокомментировал эту новость представитель Министерства обороны США, добавив, что Америка продолжит консультации с украинцами и другими партнёрами относительно потребностей Киева в области безопасности.

Украина хочет, чтобы современные истребители F-16 или F-15 ВВС США либо их европейские аналоги заменили её парк реактивных самолётов советской эпохи, поясняет издание. Как сообщается, желаемые летательные аппараты станут доступны в следующем году, когда такие страны, как Финляндия, Германия и Нидерланды, перейдут на американские истребители F-35.

По словам издания, официальные лица в США обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются ракеты для защиты своего неба. Как только арсенал страны будет исчерпан, Киев «не сможет конкурировать» с современными российскими самолётами, заключает чиновник Министерства обороны США, участвовавший в обсуждениях.

Современные истребители могли бы стать одним из решений этой проблемы, считает группа военных чиновников в Пентагоне и других ведомствах. F-16 оснащены ракетами класса «воздух — воздух», способными сбивать вражеские ракеты и беспилотники. И в отличие от современных ракетных комплексов класса «земля — воздух», которые Запад отправляет на Украину сейчас, истребители могут быстро перемещаться по территории для защиты различных целей.

Даже если США решат не отправлять собственные F-16, у других западных стран есть свои истребители американского производства для отправки на Украину, пишет издание. Например, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе заявил, что его кабинет рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев обратится к стране с такой просьбой. Однако США должны одобрить эту передачу.

Высокопоставленные чиновники Пентагона признают, что Украина нуждается в новых самолётах в долгосрочной перспективе. Но некоторые утверждают, что страна испытывает большую потребность в более традиционных средствах противовоздушной обороны, таких как системы Patriot и NASAM, которые США и другие страны уже поставляют Киеву. Ведь прибытие самолётов может занять месяцы. Отправка Украине F-16 «не решает проблему крылатых ракет или беспилотников прямо сейчас», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник Министерства обороны.

По словам украинского чиновника и одного из знакомых с обсуждением источников, Украина подталкивает США начать обучение её пилотов на F-16 уже сейчас, до того как президент Джо Байден одобрит поставку самолётов. Однако Пентагон воспринял это предложение без энтузиазма, заявили американские официальные лица. Одной из альтернатив, обсуждаемых на более низких уровнях, является начало обучения украинских пилотов на учебно-тренировочных аппаратах. По словам одного из источников издания, Украина также рассматривала возможность заключения контрактов с частными компаниями в США для подготовки пилотов.

Тем временем одна из проблем, беспокоящих администрацию Байдена, заключается в том, что отправка современного оружия может быть воспринята Россией как эскалация, которая побудит Владимира Путина применить ядерное оружие, пишет Politico. Однако официальные лица отмечают, что F-16 был произведён в 1980-х годах и американские ВВС уже выводят из эксплуатации часть парка этих истребителей. По их мнению, отправка Киеву этих самолётов не будет воспринята как рост напряжённости, в отличие от поставок малозаметных истребителей F-22 или F-35.

«Давайте посмотрим правде в глаза, ядерная война не произойдёт из-за F-16», — уверен представитель Министерства обороны США. Опрошенный журналистами европейский чиновник согласился с этим, заявив, что поставки F-16 «нельзя считать эскалацией».

Тем не менее F-16 — «это сложные системы, для эксплуатации и обслуживания которых также требуется огромная инфраструктура и высококвалифицированный технический персонал», подчёркивается в статье. Это означает, что обучение украинского технического персонала, вероятно, займёт больше времени, чем обучение пилотов, и США, возможно, потребуется привлечь подрядчиков для выполнения некоторых из этих задач.

Идея отправки F-16, вероятно, получит определённую поддержку в конгрессе, учитывая, что и демократы, и республиканцы упрекали администрацию в недостаточных усилиях по военной поддержке Украины, полагает издание. Член палаты представителей Майк Куигли, сопредседатель комитета конгресса, ответственного за помощь Украине, заявил, что он «не против» предоставления F-16 Киеву и, в целом, выступает за предоставление Украине «всего, что работает».

При этом один из членов комитета палаты представителей по вооружённым силам, демократ Адам Смит поставил под сомнение необходимость отправки F-16 в зону конфликта, в котором истребители не играют решающей роли. «Я не против этого, — заявил Смит. — Это просто не входит в число приоритетов тех, кто сосредоточен на том, какое [оружие] действительно нужно для борьбы прямо сейчас». Он отметил, что F-16, как и более старые истребители МиГ, поставка которых обсуждалась в прошлом году, будут уязвимы для российских средств ПВО и истребителей пятого поколения. Вместо этого Смит подчеркнул необходимость поставок боеприпасов зенитных ракетных комплексов, ракет большей дальности, танков и бронемашин.