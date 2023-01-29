 

«Можно оценивать тогда, когда есть, что убирать» – политолог Хмелева о промежуточных итогах реформы ЖКХ в Петербурге

29.01.2023, 15:54, Разное
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В ходе «прямой линии», которая состоялась 28 января, губернатор Александр Беглов на вопросы жителей о некачественной уборке города ответил рассуждением о «лоскутном одеяле» из управляющих компаний.

Как заметили журналисты, Беглов отказался воспринимать критику провальной реформы ЖКХ, сославшись на то, что она находится в «переходном периоде». Однако с Бегловом не согласна генеральный директор «Фонда политической культуры» Анна Хмелева.

Она отметила, что на сегодняшний момент нельзя говорить о промежуточных итогах реформы. Хмелева также добавила, что основная проблема некачественной уборки в Петербурге заключается в отсутствии контроля за предприятиями со стороны профильных комитетов и чиновников Смольного.

«Можно оценивать тогда, когда есть, что убирать. Сравнивать надо сравнимые вещи. Сравнивать очень снежную зиму и зиму неснежную между собой очень сложно. Там есть разница как минимум в количестве выпавших осадков. Если говорить вообще про реформу ЖКХ, я думаю много зависит от того, а каком это районе и в каком это муниципальном образовании», — отметила политолог.

На фоне позитивных отчетов Беглова о успехах коммунальных служб по уборке города жители Петербурга продолжают получать травмы. На жалобы горожан ни Смольный, ни градоначальник своевременно не реагируют.


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