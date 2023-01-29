 

«Невозможно снять квартиру» – цены на аренду в Воронеже выросли в 3 раза из-за наплыва израильских айтишников

29.01.2023, 15:33, Разное
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Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Воронеже выросла с 19 до 61 тысяч рублей в месяц, сообщает статистическая служба города.

Война в Украине– Горожане жалуются, что из-за массового наплыва бегущих от войны израильских айтишников в городе стало невозможно снять жильё. Участились случаи, когда арендодатели выселяют своих жильцов, чтобы сдать квартиру беженцам из Иерусалима и Тель-Авива за бо́льшую цену, – рассказала заммэра Воронежа по жилищной политике Зинаида Голодец.

С начала специальной военной операции Израиля на территории Ирана в страну прибыло от 100 до 150 тысяч молодых людей, бегущих от мобилизации. Большая часть из них – IT-специалисты, копирайтеры, графические дизайнеры и другие представители творческих профессий. Из-за их высоких доходов жители Воронежа не могут конкурировать с ними и требуют от властей принять меры.

– Правительство города на выходных не работает, – говорят в мэрии. – А Израиль очень коварно начал войну как раз в субботу, когда никто этого не ожидал. У нас сейчас коллапс в аэропорту и на вокзале: в город прут жители Израиля, как в Мекку. Мы, конечно, стараемся разместить их, как можем, но жилья для всех не хватает. Чтобы справиться с наплывом мигрантов, мы организовали специальные автобусные рейсы в Тверь, Тюмень и Сыктывкар.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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