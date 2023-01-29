 

Sony обвинили во лжи европейским регуляторам по сделке Microsoft и Activision

29.01.2023, 15:18, Разное
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Фрэнк Шо, вице-президент Microsoft, обвинил Sony во лжи относительно условий соглашения между Activision Blizzard и американской компанией. Об этом сообщило издание Windows Central.

“Я слышал, как Sony заявляла брюссельцам, что Microsoft не предложит им паритет в Call of Duty, если мы купим Activision. Это ложь. Sony было предложено 10-летнее соглашение с равными правами в плане выпуска игр, содержания и качества”, – заявил Шо.

Шо утверждает, что Microsoft предлагала Sony зафиксировать в контракте свои предложения. Представители Sony пытались помешать Microsoft со сделкой, утверждая обратное о планах компании сохранить серию Call of Duty для консолей PlayStation.

Microsoft неоднократно заявляла, что Call of Duty не станет эксклюзивом для Xbox, потому что это минимум невыгодно. Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsofts, ранее заявлял, что Activision Blizzard приобретается в первую очередь из-за ее доминирования в сегменте мобильных игр.

Окончательное решение относительно приобретения Microsoft студии Activision Blizzard, скорее всего, будет принято в 2023 году.


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