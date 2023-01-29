Папа Римский призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мира

Стороны палестино-израильского конфликта должны прийти к миру на «Святой земле» после серии столкновений и нападений с жертвами, сообщил папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди.

«Я с глубокой болью воспринимаю новости из Святой земли, в особенности о гибели 10 палестинцев в результате антитеррористической операции Израиля в Палестине и о произошедшем под Иерусалимом вечером в пятницу, когда семеро израильских евреев были убиты палестинцем и трое тяжело ранены на выходе из синагоги», – сказал Франциск, передает РИА «Новости».

По его словам, спираль смерти, растущая ежедневно, препятствует проблескам доверия и мира между израильским и палестинским народами. С начала года, добавил он, десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля.

«Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира», – подчеркнул понтифик, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Накануне в МИД заявили, что Россия глубоко озабочена в связи с произошедшим терактом в Иерусалиме и призывает все стороны к максимальной сдержанности.

Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.

—