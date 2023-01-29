 

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала полностью изолировать российских и белорусских спортсменов

29.01.2023, 15:09, Новости дня
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к полной изоляции спортсменов РФ и Белоруссии на международных соревнованиях.

Каллас призвала правительства и парламенты стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий и назвала допуск спортсменов из этих стран к Олимпиаде, «лицемерным и бесхарактерным» решением, потому что в РФ каждое спортивное соревнование с участием спортсменов страны будут использовать, «чтобы показать своим гражданам, что Россию по-прежнему уважают и приветствуют на Западе», передает РИА «Новости».

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота ОИ в Париже в 2024 году.

Напомним, возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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