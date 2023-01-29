 

Бывший муж Памелы Андерсон внес ее в завещание: сколько получит Пэм в случае его смерти

29.01.2023, 14:55, Разное
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Пятый и самый короткий брак Памелы Андерсон (с известным голливудским продюсером, а ранее парикмахером Джоном Питерсом) принес неожиданные дивиденды. В недавнем интервью Variety 77-летний мужчин признался, что семейная жизнь со звездой “Спасателей Малибу”, продлившаяся меньше двух недель, была самым ярким эпизодом в его жизни, а потому заслуживает щедрого вознаграждения.

 Я оставил ей 10 миллионов долларов в своем завещании. А она даже этого не знает. Этого никто не знает. Наверное, мне не следует этого говорить. Так что это для нее. И не важно, нужно ей это или нет. В любом случае, я всегда буду любить Памелу, она навсегда в моем сердце,— признался изданию Питерс.

 

Памела Андерсон и Джон Питерс, 1989 год

Напомним, история любви Памелы Андерсон и Джона Питерса началась более 30 лет назад, когда они впервые повстречались в особняке Playboy. Тогда у них был короткий роман, во время которого Джон даже успел сделать блондинке предложение руки и сердца. Но приняла она его только в январе 2020 года. Спустя 12 дней после тайной свадьбы в Малибу влюбленные разошлись. А еще спустя несколько дней в сети стали появляться подробности их расставания: муж оказался тираном, жена — растратчицей. Разорвать отношения супруги решили по СМС, но не прошло и трех недель после расставания с “любовью всей своей жизни” (а именно так мужчина раньше отзывался об Андерсон), как кинопродюссер вновь оказался помолвлен — с некой Джулией Бернхайм.


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