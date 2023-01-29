 

“Ненавижу Великую Отечественную” – Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи

29.01.2023, 14:51, Разное
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В феврале актриса спешно собрала детей и убежала в Латвию, где получила работу в рижском театре. В многочисленных интервью звезда кино рассказывала, что была готова быть хоть продавщицей, хоть таксистом, лишь бы уехать из ненавистной России. Затем свои показания она поменяла, заявив, что мечтает и вовсе закончить с актерской профессией и заниматься чем-то более важным.

Несмотря на сомнительные заявления, фильмы с Чулпан Хаматовой продолжают выходить. В феврале на российские экраны выйдет картина “Праведник” о подвиге солдата Николая Киселева, спасшего 218 человек из фашистской газовой камеры. Одну из главных ролей сыграла Хаматова.

Что примечательно, три года назад актриса говорила, что ненавидит войны в принципе, так как для нее это боль, кровь и страдания. “Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну”, – отметила Чулпан Хаматова. По ее словам, в этом конфликте пострадали не только русские, это была трагедия и для немецкого народа.

При этом ничто не мешает актрисе сниматься в фильмах о войне, видимо, в этот момент ее ненависть к вооруженным конфликтам утихает. Более того, как напомнили авторы телеграм-канала “Небожена”, звезде не претит появляться в картинах про расистов и нацистских агентов, ведь она появилась в фильме про Гарегина Нжде. Выходит, осквернившую святой для россиян праздник Чулпан Хаматову подловили на подлой лжи: видимо, актриса так до конца и не определилась, за какую команду она все-таки играет.


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