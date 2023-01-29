 

Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве

29.01.2023, 14:51, Разное
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В Москве в 2022 году действовало более 10 программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). Город предоставлял гранты на создание импортозамещающих производств, новых точек общепита, на лизинг или покупку оборудования.

“Самой популярной мерой поддержки стали льготные кредиты — ими воспользовались свыше семи тысяч компаний, в том числе более 100 начинающих предпринимателей”, – рассказал Собянин.

По итогам 2022 года на МСП пришлось 85% зарегистрированных в Москве компаний. Для начинающих столичных предпринимателей, зарегистрировавших бизнес меньше месяца назад, действует программа льготного кредитования.

Существующие меньше года компании могут получить льготный займ – пять миллионов рублей. Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития вместе с Московским гарантийным фондом покрывают поручительствами 100% суммы.

В прошлом году льготные кредиты получили свыше 100 новых предприятий. Общая сумма выданных им средств – 841 миллион рублей. Ставка льготного кредитования для молодых компаний не превышает 9,8% годовых в течение 12 месяцев с момента оформления кредита, отметил градоначальник.

“Благодаря такой позитивной динамике мы превысили плановые показатели нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, – подчеркнул Собянин.

В прошлом году столица выделила на поддержку бизнеса более 30 миллиардов рублей. Финансовую помощь от города получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Поддержка бизнеса остается одним из приоритетов для правительства Москвы. В 2023 году программа помощи предпринимателям продолжается.


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