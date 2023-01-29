В МИД РФ назвали военным преступлением обстрел Киевом больниц в Новоайдаре и Новой Каховке, свои обстрелы многоквартирных домов и больниц Россия не признает

Обстрелы украинскими военными больниц в Новоайдаре и Новой Каховке является военным преступлением Киева «и его западных хозяев», организаторы и исполнители понесут наказание, заявили в МИД России.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное «убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев».

В министерстве отметили, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права «еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», передает РИА «Новости».

«Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям», – подчеркнули в МИД.

Ведомство отметило, что страны Запада упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия.

«Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», – добавили в министерстве.

«Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками «преступлений» российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия», – подчеркнули в ведомстве.

«Они носятся с идеями создания незаконного «трибунала» против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что «западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес».

Напомним, украинские войска из РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В Минобороны сообщили, что погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал США, которые предоставили Украине HIMARS, соучастниками военного преступления.

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