 

Агентство Tasnim: Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек

29.01.2023, 13:48, Новости дня
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Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 816 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб.

По сообщению Tasnim, в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 816 человек, передает РИА «Новости».

Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек. Как сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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