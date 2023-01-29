Агентство Tasnim: Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 816 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб.

По сообщению Tasnim, в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 816 человек, передает РИА «Новости».

Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек. Как сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли.

—