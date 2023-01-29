 

Sky News: Более 40 процентов всей территории Украины (включая Крым и Донбасс) заминировано в результате боевых действий

29.01.2023, 13:48, Новости дня
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Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.

Как сообщила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон, Украина является самой заминированной страной в мире, а степень заминированности различными типами боеприпасов даже невозможно сравнить с Афганистаном и Сирией, передает ТАСС.

Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.

Ранее губернатор региона Виталий Коваль заявил, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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