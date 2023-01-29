 

Николай Дроздов в реанимации — у 85-летнего телеведущего переломано восемь ребер

29.01.2023, 13:35, Разное
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Известному российскому ученому-зоологу и бессменному ведущему передачи “В мире животных”  Николаю Дроздову снова потребовалась помощь врачей. Летом прошлого года 85-летний ведущий потерял сознание прямо на съемочной площадке, а неделю назад неудачно упал, возвращаясь в работы в МГУ. Легким ушибом на этот раз отделаться не удалось — у зоолога оказались многочисленные переломы ребер. Такой диагноз поставили Дроздову медики после процедуры МРТ. 

Сейчас, здоровью ученого, который  несколько дней сам мужественно справлялся с болью, прежде чем вызвать врачей, ничего не угрожает. Телеведущий находится в палате интенсивной терапии, за состоянием его здоровья неусыпно следят медики, а за дыханием — аппарат ИВЛ. 

Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами. Николай Николаевич — мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях, — поделился с журналистами художник Константин Мирошник. 


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