 

«Дневной дозор» запретят к показу из-за сцены обмена телами между героями разного пола

29.01.2023, 13:33, Разное
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Минкульт по запросу Роскомнадзора отозвал прокатную лицензию фильма Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор» из-за пропаганды смены пола.

Недовольство цензоров вызвала сцена, где герои фильма Антон Городецкий и Ольга меняются телами. Изучив материалы киноленты, экспертная комиссия Роскомнадзора пришла к выводу, что персонажи совершают трансгендерный переход.

Одновременно с ними в кадре присутствуют несовершеннолетние лица, что может оказать негативное влияние на развитие юных зрителей фильма. «Дневной дозор» сможет снова появиться на экранах, когда кадры с участием этих героев будут полностью вырезаны.

По предварительным оценкам, длительность картины после этого может сократиться с 140 до 51 минуты, а также будет изменены некоторые детали сценария. Так, вместо Антона Городецкого, который будет изъят из сюжета, мелом судьбы для написания слова «нет» воспользуется тёмный маг Завулон.

– Конечно, соблюдение законодательства – это очень важно, – прокомментировал решение цензоров Тимур Бекмамбетов. – Будем перерабатывать фильм так, чтобы законы были соблюдены. Возможно, придётся снять некоторые сцены заново. Благо, часть актёров всё ещё работает в России, а те, которые уехали, согласились сниматься в Ереване и Тбилиси, где у них всё равно нет никакого заработка, кроме сбора донатов. Уверен, вскоре «Дозор» вернётся на экраны и снова будет радовать массового зрителя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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