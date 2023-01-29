Ноги больше не ходят: страшный недуг разбил расплывшуюся Наталью Селезневу

Последние годы актриса практически не появляется на публике. Причин для этого несколько. Два года назад звезда “Приключений Шурика” потеряла любимого супруга Владимира Андреева, который скончался через два месяца после своего 90-летнего юбилея.

Смерть любимого человека подкосила Наталью Селезневу, однако на днях она вновь появилась на сцене родного Театра Сатиры. Правда, внешний вид артистки поразил зрителей. Расплывшаяся актриса с трудом двигалась, а к зрителям ее выкатили на офисном кресле, с которого она так и не поднялась. Более того, на нем же Селезневу и транспортировали к машине.

Страшный недуг разбил актрису уже давно. Еще пять лет назад звезде советского кино провели операцию на бедре и колене, правда, оперативное вмешательство только ухудшило состояние артистки. Наталья Селезнева начала жаловаться на сильные боли, а теперь, вероятно, ноги больше не ходят.

“Это очень тяжело”, – говорит актриса.

По ее словам, она счастлива вновь оказаться на любимой сцене и мечтает опять играть, но силы пока не позволяют. Селезнева обещает, что постарается прийти в форму, ведь ей уже стыдно перед друзьями, продюсерами и режиссерами.