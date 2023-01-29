Пузо уже не скрыть: 48-летняя Алферова готовится осчастливить Бероева ребеночком

На днях в Москве прошла премия “Золотой орел”. На церемонии вручения наград появилась одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Ксения Алферова и Егор Бероев прошлись под руку по красной дорожке, после чего поклонники решили, что 48-летняя актриса готовится осчастливить мужа ребеночком.

Для выхода к публике актриса выбрала белоснежное платье по фигуре с модными нынче перьями и аккуратную шляпку. В руках у артистки была маленькая сумочка, которой она постоянно пыталась загородить живот. На некоторых кадрах с церемонии в этой области под платьем заметен внушительный бугорок. Ксению Алферову и Егора Бероева в Сети тут же стали поздравлять с грядущим пополнением.

Однако радоваться еще слишком рано – актеры пока никак не прокомментировали слухи. Впрочем, есть вероятность, что даже если Алферова и беременна, публика узнает об этом в последнюю очередь.

Пара очень ревностно оберегает свою семью от вмешательства посторонних. Даже рождение дочери в 2007-м супруги скрывали.

Зато Ксения Алферова и Егор Бероев с удовольствием делятся подробности жизни своего приемного подопечного Влада Саноцкого. В 2019 году актеры взяли под опекунство осиротевшего мужчину с врожденной хромосомной патологией. Он живет в доме Бероева и Алферовой.