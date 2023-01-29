 

Скандалы: Вишневский указал на нерешенные проблемы в Петербурге после «прямой линии» Беглова

29.01.2023, 12:55, Разное
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В их число вошли: платная парковка, реновация и расселение тех, кто стоит в очереди на жилье.

По его словам, людей расселяют крайне медленно и при таких темпах процесс займет не менее 40 лет.  «Остро строит вопрос с обеспечением жильем очередников, не имеющих никаких льгот, нынешними темпами это еще лет 40 будут расселять. У нас сегодня по общей очереди без льгот, если это не дети инвалиды, не дети-сироты, не многодетные матери с тремя несовершеннолетними детьми, то сейчас жилье получают жилье люди, которые встали на очередь в 81 году — 42 года назад.

Все возводимое жилье практически уходит на льготные категории, и только совсем по чуть-чуть получают жилье те, кто льгот не имеют. Очень остро стоит вопрос с расселением коммунальных квартир», — заключил Вишневский.

Напомним, что в ходе «прямой линии» 28 января, посвященной уборке снега, Беглов пообещал петербуржцам позитивные изменения реформы ЖКХ только через два года. Перечисленным проблемам города на Неве Борисом Вишневским губернатор, судя по всему, не нашел времени.

Илья Орешкин


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