 

Мнение: Неприятная новость для Путина: Гераней больше не будет

29.01.2023, 12:45, Разное
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В мире, похоже, начинается очередная дичь – новая мощная война… В которую, правда, до сих пор не верит никто – настолько всё неожиданно и дико. Но вроде, по сообщениям, крохотный (всего 9 млн. населения!) Израиль этой ночью нанес удар по Ирану. И (что звучит совсем уж дерзко и невероятно) не просто нанес удары, но и… вторгся своими ВС на территорию Ирана!!

В последнее совсем уж тяжело поверить. Как так? Понятно, что у Израиля отлично оснащенная и хорошо обученная армия, не чета печально известной “второй армии мира”. Но вторгаться в Иран?! В страну, которая может собрать армию как всё население Израиля!

Или не сможет?

Но уже в куче телеграм-каналов сообщения в духе “Израиль начал СВО против Ирана”. Охереть, конечно. И возникает вопрос: а не применят ли безумные аятоллы ядерную бомбу по Израилю? Они ведь давно, уже многие годы, всячески грозились и намекали, что такие бомбы у них есть и они готовы их применить по Израилю. На этом фоне решение об ударе по Ирану – это какие-то совсем уж алмазной крепости яйца у недавно в очередной раз избранного Нетаньяху.

В общем, черт знает что. Хотя есть надежда, что хотя бы эта “СВО” была просчитана и, главное, согласована со Штатами, а разведка (в отличие от опять же российской) на этот раз “доложила точно”, и режим безумных аятолл, который реально всех уже сто лет как задолбал, просто сбросят… Хотя верится с трудом, конечно.
Впрочем, есть и еще более дикая версия – что Иран был атакован беспилотниками, налетевшими из… Азербайджана. Это кажется еще более невероятным – все-таки за Израилем стоят США, а за Азербайджаном кто – Турция?! Полный бред. Однако факт пока один – в Иране в разных городах взрывы, поднята боевая авиация.

Ну и для “второй армии мира” неприятные новости: “Гераней”, похоже, у нее больше не будет. Для русских людей наоборот – новость отрадная: Израиль (или кто?) избавляет их хотя б от будущих ощущений мучительного стыда, бессилия и гнева. Радость, впрочем, весьма кислая – стыда и позора мы уже набрали на два поколения вперед.

Источник: Размышления вольного социолога


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