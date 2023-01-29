Отказ в прописке привел к убийству двух человек на Флотской улице в Москве

Два человека были убиты в московской квартире, расположенной на Флотской улице. Мотивом стал отказ в регистрации мужа. Об этом рассказал официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы.

Предварительно установлено, что бывшие супруги некоторое время конфликтовали из-за отказа потерпевшей в регистрации бывшего супруга в ее квартире. 45-летний житель пришел в квартиру на Флотской улице в воскресенье 28 января. Ранее он проживал там со своей семьей. 20-летний сын отказался впустить его в квартиру, между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил сына ножом. После этого он прошел в квартиру и нанес несколько ранений своей бывшей жену. Она скончалась от полученных травм. После этого житель покончил жизнь самоубийством.

Было возбуждено уголовное дело по статье 2 статьи 105 УК РФ ( убийство двух и более лиц).