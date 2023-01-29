Песков: В графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем, но он открыт контактам

Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента РФ пока нет, но он открыт для общения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента РФ желание или намерение говорить с канцлером, Песков ответил, что пока согласованных разговоров в графике нет, но Путин был и остается открытым для контактов, передает РИА «Новости».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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