 

Песков: В графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем, но он открыт контактам

29.01.2023, 12:27, Новости дня
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Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента РФ пока нет, но он открыт для общения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента РФ желание или намерение говорить с канцлером, Песков ответил, что пока согласованных разговоров в графике нет, но Путин был и остается открытым для контактов, передает РИА «Новости».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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