 

Сенатор Климов: Комиссия СФ создаст рабочую группу по защите государственной культурной политики

29.01.2023, 12:27, Новости дня
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Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует сформировать специальную рабочую группу по защите государственной культурной политики от вмешательства извне, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

Климов напомнил, что 25 января президентским указом обновлен текст «Основ государственной культурной политики». По его словам, 2 февраля из членов комиссии по защите госсуверенитета планируется создать специальную рабочую группу по реализации положений данного указа «в части, касающейся предмета ее деятельности», передает РИА «Новости».

По его словам, за пять лет сенаторская комиссия по защите госсуверенитета неоднократно ставила вопрос «о необходимости укрепления российского суверенитета в духовно-культурной сфере», что предполагало широкое международное сотрудничество в этой важнейшей сфере при обязательной защите РФ от деструктивного внешнего влияния.

Напомним, в Основы государственной культурной политики была включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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