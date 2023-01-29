 

Создатели байопика о Мадонне неожиданно отменили проект: в чем причина

29.01.2023, 12:08, Разное
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Долгожданный биографический фильм о Мадонне, главную роль в котором должна была исполнить актриса Джулия Гарнер, известная по сериалу “Изобретая Анну”, был отменен в начале недели. О таком решении студия Universal Pictures объявила сразу после того, как поп-дива анонсировала мировое турне, посвященное ее 40-летию на сцене. Расстроенные поклонники, конечно же, сразу стали искать взаимосвязь этих двух событий. Но главная причина оказалась не столько в предстоящем шоу, которое, безусловно, только подстегнуло бы интерес публику к готовящемуся фильму, сколько в непредсказуемости самой Мадонны.

Как стало известно The Sun, спустя три года, как байопик был утвержден, создатели студии поняли: работать с 64-летней певицей просто невозможно. Мадонна, пожелавшая лично участвовать в процессе, сначала сменила нескольких сценаристов, которые помогли бы адаптировать ее историю для широкой публики. В их числе был и обладатель премии “Оскар” Диабло Коди, который не без скандала прекратил свою работу с Мадонной в 2021 году.

У меня очень длинный сценарий, который мне очень трудно сделать короче. Строгать его — это все равно, что  отрубать себе конечности, — призналась певица.

После неудачных попыток сработаться с профессионалами, Мадонна  решила, что срежиссирует все сама. Но вместо работы над сценарием с головой ушла в соцсети, где со всем творческим рвением публиковала провокационные ролики, шокирующие заявления и прочий контент, который не только у кинобоссов, но и у поклонников вызывал серьезные опасения по поводу вменяемости дивы. Декабрьский ролик, в котором Мадонна пьет из собачьей миски, стал последней каплей в терпении руководителей Universal Pictures — они так и не получили от певицы ни строчки по фильму. 

Она подписала контракт на создание этого фильма, и это должно было стать для нее сигналом прекратить цирковые выходки, перестать гоняться за лайками и просто взяться за дело и привести этот фильм в подобающую форму, — утверждают инсайдеры. — Боссы студии следили за тем, что Мадонна выкладывала в течение этих месяцев, когда она должна была писать, и чесали в затылках. Поэтому было принято решение проект отменить.

К слову, байопик о Мадонне стал испытание мне только для создателей, но и для актрис. Кроме 28-летней Джулии Гарнер, получившей в итоге роль, в пробах приняли участие актриса “Эфории” Сидни Суини и звезда “Не беспокойся, дорогая” Флоренс Пью. Процесс кастинга инсайдеры описают как учебный лагерь, где девушек ждали 11-часовые сеансы хореографии, чтение эпизодов под руководством Мадонны, а также дополнительные прослушивания, на которых они должны были петь перед дивой.

Джулия Гарнер, которая боролась за роль наравне с Флоренс Пью, Одессой Янг и Алексой Деми, много месяцев занималась с хореографом певицы, а также практиковалась в пении и чтении с самой Мадонной.

 


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