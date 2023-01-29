 

Бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно

29.01.2023, 12:05, Разное
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В новом ютуб-шоу Алены Жигаловой приняла участие Анастасия Волочкова. Во время беседы балерина рассказала, почему конфликтует с мужем Валерии Иосифом Пригожиным. По мнению звезды, мужчина ополчился на нее, просто потому что… тайно влюблен.

Правда, предположение Анастасии Волочковой оказалось не верным, влюблен продюсер совершенно не в нее. Алена Жигалова в эфире программы решила проверить слова балерины и позвонила Иосифу Пригожину, предложив сыграть в игру “Поцеловать-переспать-убить”.

Продюсер, который безусловно любит супругу, сразу оговорился, что поцеловать и переспать может только с одной женщиной, и это Валерия. Стоит отметить, что искра в отношениях пары сохраняется до сих пор: недавно в личном блоге Иосиф Пригожин опубликовал снимок жены, который он сделал, пока та не видит. Певица в купальнике сидит в позе, на которой виден небольшой животик, однако это маленькое несовершенство совершенно не отвлекает продюсера от главного – красоты его 54-летней подруги жизни. Кадр мужчина сопроводил словами восхищения.

Поставленный перед гипотетическим выбором, с кем бы он мог переспать, кроме любимой, продюсер шокировал многих. В своих мечтах бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке.

“Ани Лорак вызывает у меня определенные чувства женственности, красоты. Поэтому переспать можно с Лорак, поцеловать Лободу и не заметить Настю Волочкову”, – ответил Пригожин.


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