 

От кардиганов до цветных блузок. Что точно стоит прикупить на весну модницам

29.01.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весна – время года, когда наконец-то можно спрятать в шкаф бесформенные пуховики, теплые пальто и шапки. Для того чтобы быть в центре внимания и выглядеть на все 100 в новом сезоне, обновите свой гардероб, добавив в него несколько вещей.

Стилисты поделились списком одежды, которая должна быть в шкафу у каждой модницы в новом весеннем сезоне.

Кардиганы

Уже который год кардиганы остаются на пике моды, и это не случайно. С этим предметом гардероба так легко создать стильные и современные образы в разных стилях.

Цветные блузки

Блузка – идеальная вещь для весны. В этом году отдавайте предпочтение необычным моделям, дополненным кружевом, цветными вставками, стильными воротничками.

Джинсовые вещи

В топ вещей весны по-прежнему входит одежда из джинса.

Это могут быть различные комбинезоны, пальто, джинсы с необычным кроем.

Весенние куртки

Замените бесформенные пуховики на легкие весенние курточки, сшитые из легких, приятных тканей. Идеальный принт для весны – мелкий цветочек. Такая одежда поможет создать весеннее настроение.

Легкие платья

Платья – обязательный элемент весеннего гардероба. Выбирайте удлиненные модели, которые подчеркнуть женственность.

Обувь

Что касается обуви, то в этом сезоне отдавайте предпочтение легким ботинкам на плоской подошве, которые подходят под любой стиль.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.22 / Мнение: Научная фантастика – это литература для луддитов

11.01.22 / Цена средства не главная составляющая успеха: как наносить крем на лицо и вокруг глаз, чтобы получить результат (наши ошибки и советы от косметологов)

13.05.22 / Россияне скупают жилье в Дубае

24.06.22 / Мнение: Доллар становится токсичным

15.06.21 / В детстве он только и слышал, что про банкротство: вспоминаем великого русского драматурга Александра Островского, лучшие цитаты писателя

28.10.22 / Скандалы: Власти Ленобласти воюют с IKEA за землю ценой 7 млн долларов

12.01.22 / Мнение: Блефуют ли США, китайские закрома и информационная война

11.10.22 / В Саранске открылся детский сад строгого режима «Тюремок»

10.10.21 / Санитайзер, от которого кожа не будет сухой. Домашний рецепт с натуральным алоэ

16.06.22 / “Прагу” на Арбате отреставрируют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика