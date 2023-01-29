От кардиганов до цветных блузок. Что точно стоит прикупить на весну модницам

Весна – время года, когда наконец-то можно спрятать в шкаф бесформенные пуховики, теплые пальто и шапки. Для того чтобы быть в центре внимания и выглядеть на все 100 в новом сезоне, обновите свой гардероб, добавив в него несколько вещей.

Стилисты поделились списком одежды, которая должна быть в шкафу у каждой модницы в новом весеннем сезоне.

Кардиганы

Уже который год кардиганы остаются на пике моды, и это не случайно. С этим предметом гардероба так легко создать стильные и современные образы в разных стилях.

Цветные блузки

Блузка – идеальная вещь для весны. В этом году отдавайте предпочтение необычным моделям, дополненным кружевом, цветными вставками, стильными воротничками.

Джинсовые вещи

В топ вещей весны по-прежнему входит одежда из джинса.

Это могут быть различные комбинезоны, пальто, джинсы с необычным кроем.

Весенние куртки

Замените бесформенные пуховики на легкие весенние курточки, сшитые из легких, приятных тканей. Идеальный принт для весны – мелкий цветочек. Такая одежда поможет создать весеннее настроение.

Легкие платья

Платья – обязательный элемент весеннего гардероба. Выбирайте удлиненные модели, которые подчеркнуть женственность.

Обувь

Что касается обуви, то в этом сезоне отдавайте предпочтение легким ботинкам на плоской подошве, которые подходят под любой стиль.