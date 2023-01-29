Мнение: О крупной победе украинской ПВО… В чём секрет роста её эффективности?

На уходящей неделе, как сообщают украинские спикеры, очередная российская «ракетная атака» почти полностью провалилась. Обновлённым и обучившемся силам ПВО Украины удалось сбить 47 российских ракет из 55, а также 100% запущенных дронов. Что позволяет украинским диванным аналитикам говорить о впечатляющем достижении более чем 90%-й эффективности национальной системы противовоздушной обороны. Которая в самом начале пропускала почти половину ударов.

Как получилось такое украинское чудо?

Надо заметить, что нынешняя украинская ПВО была в сжатые сроки собрана буквально «на коленке». Из надёжных и всё ещё грозных советских ЗРК С-300, пикапов с установленными в кузовах разношерстными зенитными пулемётами, от старых добрых спаренных «Максимов» до американских M2 Browning, некоторого числа натовских комплексов NASAMS и IRIS-T, а также приложений для смартфонов, позволяющих неравнодушным громадянам сообщать, куда надо, о пролётах воздушных целей.

Вуаля! И к исходу четвёртого месяца регулярных воздушных тревог всё это вдруг «дало результат»…

Каким чудом?

Да очень просто.

Как обратило внимание британское агентство Би-Би-Си, украинский генштаб в утренней сводке от 28 января в третий раз поменял число ракет, выпущенных в четверг со стороны России. Теперь военные говорят, что ракет было 70. «Противник нанёс 44 авиаудара, 18 из них — с применением БПЛА типа “Шахед-136”. Все дроны-камикадзе сбиты. Совершил 70 пусков ракет, 47 из которых сбиты», — говорится в обновлённой сводке ГШ МОУ.

По данным британского агентства, сразу после российской атаки украинские источники говорили о 55 ракетах. Затем в вечерней сводке за 26 января генштаб уточнил, что ракет было 59. Теперь их число возросло ещё почти на 20%. Запущенных дронов тоже стало больше на один. А вот количество сбитых ракет каждый раз при обновлении сводок оставалось неизменным.

Что говорит о новой тактике информационного сопровождения работы украинской ПВО. Для собственной аудитории сразу выдаётся победная картинка: «сбиты все дроны!», «уничтожены 90% ракет», а также неизменное «ми перемагаємо» и «у русских заканчиваются “калибры”». Большинству населения, что привычно жаждет только хороших новостей, этого достаточно. Затем информация «слегка уточняется», чтобы успокоить сомневающихся — тех, кто сами наблюдали «прилёты» и их результаты. Так создаётся иллюзия «объективности», при этом получившее дозу оптимизма большинство продолжает верить изначальной сводке, поскольку уже не так внимательно следит за перипетиями «уточнений». И, наконец, спустя время, когда новые события отвлекают внимание массовой публики от старых, появляется уже более-менее объективная картина, предназначенная для аргументации перед западными партнёрами. От которых Киев каждый раз обоснованно требует «больше оружия!».

Надо признать, такая схема работает эффективно. В отличие от украинской ПВО, чья способность отражать массированные атаки так и застыла на цифре 67%, несмотря на все «Ирисы» и NASAMS’ы.

Но ведь правильная «картинка» и медийная #победа — важнее объективной реальности?

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