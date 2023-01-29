 

В Интернет просочились технические характеристики OPPO Pad 2

29.01.2023, 11:20, Разное
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Компания OPPO скоро выпустит свой следующий планшет. Спецификации были раскрыты известным китайским инсайдером Digital Chat Station. Новинка получит множество улучшений по сравнению с оригинальным планшетом OPPO Pad, который она заменит.

Pad 2 станет новым планшетом от OPPO. По словам инсайдера, он будет оснащен 11-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением 2800 x 2000 точек и частотой обновления 144 Гц. Он также поддерживает Dolby Vision 10 и HDR 10. Чипсет Dimensity9000 от MediaTek будет отвечать за производительность новинки. В качестве операционной системы установлен Android 13.

Емкость аккумулятора OPPOPad 2 составит 9 500 мАч, а мощность быстрой проводной зарядки – 67 Вт. Первое поколение OPPO Pad оснащалось аккумулятором емкостью 8 360 мАч и проводной зарядкой мощностью 33 ватта.

Digital Chat Station утверждает, что OPPO Pad 2 дебютирует в феврале 2023 года. Базовая версия планшета будет доступна за 370 долларов.

У Digital Chat Station проверенный послужной список. Инсайдер ранее раскрывал сроки и характеристики новых продуктов, таких как флагманская линейка Xiaomi 12.


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