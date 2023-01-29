 

Шольц: Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным

29.01.2023, 11:13, Новости дня
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете «Тагесшпигель» назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шольца, он будет проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что «нужно говорить друг с другом», при этом тон в ходе таких разговоров, по его словам, «не является невежливым», несмотря на «абсолютно разные» взгляды на ситуацию, передает ТАСС.

Шольц рассказал, что в ходе переговорах обсуждаются темы экспорта зерновых, ЗАЭС, обмена заключенными, но ему важно, чтобы разговор всегда возвращался к тому, как миру выйти из этого кризиса.

Напомним, в последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года и обсудили глобальную ситуацию с продовольствием, отметив важность ведения зерновой сделки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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