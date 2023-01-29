Автомобиль наехал на тротуар и сбил четырех пешеходов в Екатеринбурге

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29.01.2023, 11:13, Новости дня
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В Екатеринбурге 20-летняя девушка за рулем автомобиля Chevrolet Aveo выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов, информирует региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, вечером в субботу на улице Готвальда в уральской столице водитель автомобиля Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с машиной, заканчивающей поворот, вывернул на тротуар и наехал на пешеходов, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний– 17-летний молодой человек, с различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

Как добавили в ГИБДД, за рулем автомобиля Chevrolet находилась 20-летняя девушка со стажем вождения один год, которая отметила правоохранителям, что торопилась забрать свою дочь от подруги и думала, что успеет проехать перекресток.

Ранее в Саратове два автомобиля столкнулись и выехали на тротуар, где сбили нескольких человек, включая двух детей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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