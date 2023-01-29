Посольство: Все загранучреждения России в Иране работают, информации о пострадавших нет
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Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство РФ в Иране.
По сообщению дипмисии, посольство находится в постоянном контакте с генконсульствами в Исфахане и Реште и другими российскими организациями в стране, информации о пострадавших россиянах не поступало, загранучреждения РФ в Иране работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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