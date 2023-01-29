 

Латвия назначит временным послом России Константина Борового

29.01.2023, 11:13, Разное
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С 25 февраля 2023 года представлять Россию в Латвии будет экс-депутат Госдумы Константин Боровой – об этом сообщили в МИД республики.

Он займёт новую должность «официального представителя, временно выполняющего обязанности посла» и будет пользоваться кабинетом посла РФ.

Сам Боровой уже сообщил, что готов подписать любые требуемые заявления и документы, но попросил не брать его на полную ставку, поскольку он также работает в IT-сфере.

– Послом я быть очень даже не против. Но если бы я стал послом, я бы ещё немножечко тестировал по вечерам, – сказал он.

В МИД России уже сообщили, что не снабжали Борового верительной грамотой и вообще считают незаконной практику, когда другая страна сама назначает иностранных послов. Если Рига всё же не одумается, её официальным представителем в России станет Раймонд Паулз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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