Большая ошибка Регины – Личное мнение

Ничего удивительного в том, что Регинка Тодоренко улетела отдыхать на море с детьми без мужа нет.

Даже обсуждать это не хочу. Сама зарабатывает — сама отдыхает.



Фото: Соцсети

Вместе с тем, интересна позиция Влада Топалова. Он тут вылез и объявил, как ему хорошо.

Ну, как хорошо? Поняла вдруг, что он любит:

«Полет нормальный. Все-таки я люблю быть один».

По факту, Влад сидит один дома, пока жена на море, и ему это нравится.

Нет, лично я Владика понимаю. И вы сейчас поймёте нас с ним. Представьте, что у вас дома завелась Тодоренко и бегает туда-сюда, туда-сюда.

Женщина она энергичная. На позитиве. Ей постоянно что-то нужно — активничает, в общем.

А вам что делать? Хочется ведь на диванчик. Сериальчик спокойненько посмотреть. Конфетку молча съесть. Ну, не знаю, что ещё — но в тишине!

А в тишине — никак. Тодоренко тут бегает.

И тут волей случая Влад остаётся один. В полной тишине до Топалова вдруг доходит, что он любит быть один.

Регина, ходи сюда. Я тебе расскажу — ты совершила ошибку. Нельзя ставить мужа в такие условия, когда он вдруг понимает, что ему без тебя хорошо.

Немедленно возвращайся домой со своих морей — или где ты там? — и активно начинай ухаживать за мужем. Пока у него не созрело до конца понимание того, как ему лучше.

А вы боитесь оставить мужа одного?

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