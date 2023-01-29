Большая ошибка Регины – Личное мнение
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Ничего удивительного в том, что Регинка Тодоренко улетела отдыхать на море с детьми без мужа нет.
Даже обсуждать это не хочу. Сама зарабатывает — сама отдыхает.
Фото: Соцсети
Вместе с тем, интересна позиция Влада Топалова. Он тут вылез и объявил, как ему хорошо.
Ну, как хорошо? Поняла вдруг, что он любит:
«Полет нормальный. Все-таки я люблю быть один».
По факту, Влад сидит один дома, пока жена на море, и ему это нравится.
Нет, лично я Владика понимаю. И вы сейчас поймёте нас с ним. Представьте, что у вас дома завелась Тодоренко и бегает туда-сюда, туда-сюда.
Женщина она энергичная. На позитиве. Ей постоянно что-то нужно — активничает, в общем.
А вам что делать? Хочется ведь на диванчик. Сериальчик спокойненько посмотреть. Конфетку молча съесть. Ну, не знаю, что ещё — но в тишине!
А в тишине — никак. Тодоренко тут бегает.
И тут волей случая Влад остаётся один. В полной тишине до Топалова вдруг доходит, что он любит быть один.
Регина, ходи сюда. Я тебе расскажу — ты совершила ошибку. Нельзя ставить мужа в такие условия, когда он вдруг понимает, что ему без тебя хорошо.
Немедленно возвращайся домой со своих морей — или где ты там? — и активно начинай ухаживать за мужем. Пока у него не созрело до конца понимание того, как ему лучше.
А вы боитесь оставить мужа одного?
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Источник: Лена Миро
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