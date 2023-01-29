 

Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женился на парагвайской модели, которая моложе его на 30 лет

29.01.2023, 11:00, Разное
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54-летний Марк Энтони, бывший муж Дженнифер Лопес и отец ее двойняшек — 14-летних Максимиллиана и Эммы, снова порядочный семьянин. Минувшим вечером. в 19.30 по Майями, он взял в законные жены свою возлюбленную, 23-летнюю модель и обладательницу титула “Мисс Мисс Вселенная-2021” Надю Феррейра, с которой обручился в мае прошлого года.

Клятвы любви и верности Марк и Надя дали друг другу на эффектной церемонии в Художественном музее Переса в Майами, ведущим которой стал мэр города Фрэнсис Суарес, а свидетелями — несколько десятков звездных гостей. Среди них отметились чета Бекхэмов, Сальма Хайек, актер, певец и драматург Лин Мануэль Миранда, король бачаты Ромео Сантос, а так же двое старших детей Марка — сыновья певца от Даянары Дельгадо.

Но все внимание в этот вчера было приковано к невесте —  Феррейра была в красивом свадебном платье, созданном популярного израильским дизайнером Галией Лахав. Для своего особенного дня Надя выбрала модель с романтическим оттенком, красивыми кружевными деталями и длинным и объемным шлейфом. Жених же предпочел строгую классику от Dior.

Напомним, о романе Марка Энтони и Нади Феррейра стало известно весной прошлого года. В марте Энтони впервые опубликовал в соцсетях фото с возлюбленной и друзьями — Евой Лонгорией и Оскаром Де Ла Хойей. Снимок он подписал так: “Спасибо, Лос-Анджелес… За каждую ночь”. А спустя пару недель парочку видели в Мехико, где они целовались, не смущаясь папарацци. Отношения развивались стремительно, и уже в мае они объявили о помолвке. Кольцом с крупным бриллиантом Надя похвасталась в соцсетях. 

Стоит сказать, Надя Феррейра  — не первая “Мисс Вселенная”, которой Марк Энтони предложил выйти замуж. Таким же титулом обладала  его первая супруга Даянара Дельгадо, с которой он развелся в 2004 году, но в завидных женихах долго не задержался. В том же году он снова связал себя узами брака — с Дженнифер Лопес. В то время Джей как раз разорвала помолвку с Беном Аффлеком. Знаменитости связали себя узами брака в июне 2004 года, а в июле 2011-го объявили о намерении развестись. Официально все было оформлено 16 июня 2014 года. После у Марка Энтони было много романов один из которых снова привел к алтарю. С моделью Шеннон Де Лима певец прожил в браке три года. В феврале 2017 года супруги развелись.


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