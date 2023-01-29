 

“Был неприятен”: напомаженный дружок Лазарева открестился от связи с угрюмым Биланом

29.01.2023, 10:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сезон шоу “Голос” 2012 года заполнился участникам этой истории тем, что Дима Билан, один из наставников шоу, повернулся к участнику, ставшему затем известным певцом Алексом Малиновским. Но вряд ли Билан знал, как сложится их дальнейшее общение…

По словам экс-участника шоу, между ними сразу же возникла сильная антипатия, поэтому он рад, что пересекаться им приходилось нечасто. А сейчас и вовсе – если Малиновский и Билан столкнутся где-то, то даже не здороваются.

Причинами этому приятель Сергея Лазарева называет интровертность Димы Билана, а также его нежелание
налаживать общение. Более того, он даже предположил, что сам исполнитель трека “Мулатка-шоколадка” пожалел о принятом решении, заставившим их начать общение.

“Опыт для меня лично был неприятен”, – открестился от связи с угрюмым Биланом напомаженный метросексуал Малиновский.

Впрочем, если бы не это знакомство и дальнейшее наставничество, вполне вероятно, что жизнь Алекса Малиновского сложилась совершенно иначе: он мог бы и не встретить важных для него людей, от общения с которыми получает лишь приятные эмоции. Сегодня, напомним, Алекс Малиновский известен как дружок исполнителя Сергея Лазарева и дизайнера Маши Цыгаль.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11.21 / Никаких диет: самые простые правила, которых придерживаются худые девушки, при этом не голодая

26.03.22 / В пижаме и пушистых босоножках: беременная Рианна на шопинге в детском магазине

03.03.22 / Девять выкидышей, выстраданная дочь и муж-изменщик: что стало с Аленой Апиной

24.01.22 / Коллеги Куравлева забили тревогу из-за его “исчезновения”

06.03.22 / Мнение: Погиб “Воха”

18.12.20 / Скандалы: «Очень тщеславный чувак, в хорошем смысле»

11.09.21 / Лук требует подготовки для хранения зимой: как правильно обрезать и хранить до самой весны

05.01.22 / Власти 16 городов России разрешили провести спонтанные народные митинги против понижения цен на газ в Казахстане

26.05.21 / Новая роль: звезда “Сумерек” Роберт Паттинсон стал продюсером Warner Bros.

06.04.22 / Мнение: О провале плана США по Украине… Кто испортил всю «малину»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика