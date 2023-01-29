Мнение: Уточнение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас на Украине установлен марионеточный нацистский режим, за время существования которого в стране уничтожены все неугодные СМИ, политические партии.

Кроме того, там устроены гонения на церковь, а людей лишили политических прав и свобод. Так, по его словам, США всегда поступали со своими колониями.

Хорошо, что Володин уточнил, что речь идёт об Украине. Из его горячей речи вполне вырисовывается и другая страна, где, кстати, с гонениями на церковь тоже все в полном порядке. Когда иноагентом объявляют главу целой религии на территории страны, это вполне вписывается в определение «гонения на церковь».

В общем, хорошо, что разъяснил, кто именно имеется в виду. Тут главное не перепутать.

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