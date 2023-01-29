Эксперты ООН уличили Британию в «устойчивом» расизме, утверждает иранский телеканал

Темнокожее население Соединённого Королевства продолжает подвергаться ущемлению прав. К такому выводу после тура по стране пришла рабочая группа экспертов ООН по делам лиц африканского происхождения. По их мнению, эта проблема носит «структурный, институциональный и системный характер».



AP

Расизм в Великобритании носит «структурный, институциональный и системный характер». К таким выводам пришла рабочая группа экспертов ООН по делам лиц африканского происхождения. Её представители также предупредили, что темнокожие жители страны продолжают сталкиваться с подрывом их основных прав, пишет Press TV.

Эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, заявили, что их официальный тур по стране подтвердил страдание темнокожих британцев от дискриминации и несправедливости. Ситуацию усугубляют меры строгой экономии, принятые властями после мирового кризиса 2008 года.

Серьёзное беспокойство у правозащитников вызвала существующая проблема расового неравенства в системе уголовного правосудия Соединённого Королевства. Среди прочего они раскритиковали «унизительную для человеческого достоинства» процедуру полицейского досмотра, которая в основном затрагивает этнические меньшинства.

«Расистские акты, направленные против лиц африканского происхождения, остаются устойчивыми, и подобный опыт встречается в разных частях Великобритании, — отметили в своём докладе эксперты, которые, помимо Лондона, побывали в Бирмингеме, Манчестере и Бристоле. — Эти люди оказываются в положении жертв и не имеют гарантий эффективного возмещения со стороны властей или системы правосудия».

Рабочая группа призвала все заинтересованные стороны, включая британское правительство, сделать больше для решения этой проблемы. По их мнению, необходим доступный, независимый и эффективный механизм подачи жалоб на проявление расизма, повышение подотчётности полиции и гарантии справедливого судебного разбирательства.

Эксперты напомнили о так называемом скандале Уиндраш, который потряс королевство более пяти лет назад. Суть в том, что МВД потребовало от людей, родившихся на Карибах, попавших в Британию детьми и проживавших в ней десятки лет, но никогда не подававших документы на паспорт, подтвердить своё гражданство.



В результате десятки человек были депортированы из страны, несмотря на то что они были её законными подданными. Сотни пострадали от лишений, угроз и других ущемлений в правах. Всё это закончилось отставкой тогдашнего министра внутренних дел Эмбер Радд, поясняет Press TV.