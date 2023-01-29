 

Умер гитарист рок-группы Television Том Верлен

29.01.2023, 10:02, Разное
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The New York Times сообщает, что в субботу 28 января в возрасте 74 лет скончался Том Верлен, гитарист популярной рок-группы Television.
Причиной смерти стала непродолжительная болезнь, причем другие подробности не сообщаются.

Группа Television и Верлен являются одними из первопроходцев панк-музыки. Они стали пионерами нового жанра, который сейчас называется мейнстрим панк или альтернативный рок. Группа была создана в 1973 году.

Том Верлен родился в 1949 году. В списке 100 величайших гитаристов журнала Rolling Stone 2011 года он занял 90-е место.


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