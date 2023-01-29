СК: Отказ в прописке привел к убийству двух человек на севере Москвы

Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа, представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, причиной конфликта стал отказ женщины прописать в ее квартире бывшего мужа, передает ТАСС. Иванова рассказала, что ночью мужчина пришел в квартиру, где раньше жил с семьей, но его сын отказался пустить его в квартиру, в результате чего завязалась ссора, в которой отец зарезал сына, а затем прошел в квартиру, десяток раз ударил ножом жену, после чего покончил с собой. По сообщению СК, в момент совершения преступления в квартире находились родственница и знакомая погибшей женщины, которые рассказали детали произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае прибывший к бывшей сожительнице мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил двух родных братьев, пытавшихся прогнать его.

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