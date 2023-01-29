Телеканал Geo: Почти 40 человек погибли при крушении автобуса в Пакистане
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По меньшей мере 39 человек погибли при падении автобуса в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан в воскресенье утром, сообщили СМИ.
Как передает телеканал Geo слова помощника комиссара города Ласбела Хамзы Анджума, автобус с 48 пассажирами ехавший из Кветты в Карачи из-за превышения скорости врезался в опору моста, упал в овраг и загорелся, передает РИА «Новости». Анджум добавил, что в ДТП выжили четверо человек, опознание погибших затруднено тем, что тела обгорели при пожаре.
Плохое состояние дорог, транспорта и неосторожное вождение часто становятся причинами ДТП в Пакистане. Так, в январе 2015 года в результате столкновения автобуса с нефтевозом в Пакистане погибли 57 человек.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет